В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+5° в 
USD 95.66EUR 105.27
Войти в почту
1 час назад

Стало известно о перспективах концерта Киркорова в Таллине

Ирина Лебедева

Пресс-служба российского певца Филиппа Киркорова сообщила, что исполнитель намерен провести концерт в Таллине, запланированный на 27 мая, несмотря на кампанию, организованную недоброжелателями, - пишет РИА Новости.

Стало известно о перспективах концерта Киркорова в Таллине
Фото: РИА НовостиРИА Новости

"Филипп Киркоров никогда не отменяет концерты, выступает для поклонников, которые его любят, по всему миру", - сообщил представитель певца.

Ранее в эстонском городе против выступления Филиппа Бедросовича был организован сбор подписей. Петиция может быть подана в том случае, если она соберет около 4 тысяч голосов. По состоянию на воскресенье, 27 марта, против концерта Киркорова собрано 3100 голосов.

Министерство культуры страны заверяло, что не собирается запрещать концерт, однако уточняло, что его проведение - моральный выбор организатора концерта и владельца площадки. А вице-мэр Таллина Вадим Белобровцев озвучил идею,что приезд российского поп-короля следует отложить на неопределенный срок.

Комитет Верховной рады по вопросам гуманитарной и информационной политики обратился к президенту Украины Владимиру Зеленскому с просьбой лишить почетных званий Николая Баскова, Филиппа Киркорова, Игоря Крутого, Ани Лорак и других артистов.

Шоу-бизнес,Владимир Зеленский,Николай Басков,Филипп Киркоров,Верховная Рада,
2
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители