Стало известно о перспективах концерта Киркорова в Таллине

Пресс-служба российского певца Филиппа Киркорова сообщила, что исполнитель намерен провести концерт в Таллине, запланированный на 27 мая, несмотря на кампанию, организованную недоброжелателями, - пишет РИА Новости.

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"Филипп Киркоров никогда не отменяет концерты, выступает для поклонников, которые его любят, по всему миру", - сообщил представитель певца.

Ранее в эстонском городе против выступления Филиппа Бедросовича был организован сбор подписей. Петиция может быть подана в том случае, если она соберет около 4 тысяч голосов. По состоянию на воскресенье, 27 марта, против концерта Киркорова собрано 3100 голосов.

Министерство культуры страны заверяло, что не собирается запрещать концерт, однако уточняло, что его проведение - моральный выбор организатора концерта и владельца площадки. А вице-мэр Таллина Вадим Белобровцев озвучил идею,что приезд российского поп-короля следует отложить на неопределенный срок.