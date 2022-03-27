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29 минут назад

Павел Табаков получил тепловой удар на съемках

Ирина Лебедева

На съемках фильма «Ампир V» сын Олега Табакова, молодой актер Павел Табаков, серьезно пострадал. Молодого человека свалил тепловой удар.

Павел Табаков получил тепловой удар на съемках
Фото: kino-teatr.rukino-teatr.ru

«Я был одет в кожаные штаны, теплый свитер и длинную кожаную жилетку. А на улице — страшная жара. Вот и случился тепловой удар», - рассказал Павел

Роль грузчика Ромы Шторкина, ставшего вампиром Рамой Вторым, — первая масштабная работа в карьере начинающего артиста. Фильм по роману Виктора Пелевина Empire V должен был выйти в прокат в конце марта, однако пока премьера переносится на неопределенный срок.

Главные роли исполняют молодые артисты — Таисия Радченко и Павел Табаков. А роль матери Ромы-Рамы досталась … маме Павла, - пишут 7days.

«Виктор Львович пришел на спектакль в МХТ, в котором я играю выпивающую женщину. Ему это показалось убедительным, и он предложил мне роль дамы, у которой тоже есть такая слабость…», - сообщила Марина Зудина.

Сейчас представитель династии Табаковых вовсю работает в театре и снимается в кино. Все это, Павел мастерски совмещает с учебой на продюсерском факультете ГИТИСа.

«Если актеры — это сердце театра, то сейчас я хочу разобраться, как работают его почки, легкие и печень», — говорит сын Табакова.

Шоу-бизнес,Виктор Пелевин,Олег Табаков,Павел Табаков,Марина Зудина,
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