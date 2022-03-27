Павел Табаков получил тепловой удар на съемках

На съемках фильма «Ампир V» сын Олега Табакова, молодой актер Павел Табаков, серьезно пострадал. Молодого человека свалил тепловой удар.
«Я был одет в кожаные штаны, теплый свитер и длинную кожаную жилетку. А на улице — страшная жара. Вот и случился тепловой удар», - рассказал Павел
Роль грузчика Ромы Шторкина, ставшего вампиром Рамой Вторым, — первая масштабная работа в карьере начинающего артиста. Фильм по роману Виктора Пелевина Empire V должен был выйти в прокат в конце марта, однако пока премьера переносится на неопределенный срок.
Главные роли исполняют молодые артисты — Таисия Радченко и Павел Табаков. А роль матери Ромы-Рамы досталась … маме Павла, - пишут 7days.
«Виктор Львович пришел на спектакль в МХТ, в котором я играю выпивающую женщину. Ему это показалось убедительным, и он предложил мне роль дамы, у которой тоже есть такая слабость…», - сообщила Марина Зудина.
Сейчас представитель династии Табаковых вовсю работает в театре и снимается в кино. Все это, Павел мастерски совмещает с учебой на продюсерском факультете ГИТИСа.
«Если актеры — это сердце театра, то сейчас я хочу разобраться, как работают его почки, легкие и печень», — говорит сын Табакова.