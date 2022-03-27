Бывшую жену Джигарханяна выселяют из квартиры на Арбате

Татьяну Власову, 79-летнюю бывшую супругу Армена Джигарханяна заставляют покинуть трехкомнатную квартиру в центре Москвы, которая ей досталась по наследству от мужа. Дело в том, что апартаменты принадлежат ей не полностью – половина еще при жизни актера была им продана бизнесмену Юрию Растегину.

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Пожилая дама жалуется на предпринимателя – он планирует открыть на Арбате дом-музей Армена Борисовича. Этим планам мешает живущая в этой же квартире Власова, которая не хочет покидать родные стены.

Как рассказывает Татьяна Сергеевна, Джигарханян продал долю в квартире, чтобы отремонтировать то жилье, где он в тот момент жил с Виталиной Цымбалюк-Романовской, - рассказывает Экспресс газета.

Татьяна Сергеевна в ужасе от перспектив организовать музей:

«А я как буду? Билеты буду продавать?»

По словам Власовой, Растегину предлагали денежную компенсацию за его половину квартиры.

«Ему предлагали выкупить. Мой сын предлагал, друг Армена Борисовича предлагал. Он сказал „нет“. Значит, ему что нужно? Ему нужна площадь вся».

Юрий Растегин, в свою очередь, недоволен позицией Власовой.

Он говорит, что подобрал для не варианты другого жилья, но женщина категорически отказывается переезжать.

«Мы договорились и подписали соглашение о том, что я покупаю долю в квартире Армена Борисовчиа, предоставляю ему возможность пожизненного проживания в этой квартире, и после его смерти я планировал сделать музей-квартиру Джигарханяна. Когда вернется Степан, мы будем подыскивать варианты, приемлемые для Татьяны Сергеевны. Он всю эту идею поддерживает».