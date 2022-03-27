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26 минут назад

Подруга рассказала о возвращении Пугачевой

Ирина Лебедева

После отъезда Аллы Пугачевой с супругом Максимом Галкиным и детьми Лизой и Гарри в Израиль пошли слухи, что звездное семейство покинуло Россию навсегда.

Подруга рассказала о возвращении Пугачевой
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Правда, Примадонна подобные предположения опровергла, сообщив, что уехали они в отпуск, по делам и для лечения, и скоро возвратятся. Это подтвердила и близкая подруга певицы Мила Ставицкая.

«Я не в курсе, где Алла и Максим. Конечно, они вернутся с отдыха. Алла Борисовна безгранично любит Россию. И, может, она уже здесь, на родине», — сказала Ставицкая.

Однако, возможно, пребывание семейства на территории Земли обетованной продлится – к такому выводу пришли журналисты.

Дело в том, что процедура получения Максимом Галкиным гражданства затягивается – из-за наплыва беженцев ожидание может превысить пару лет – сейчас, по данным

председателя религиозной организации ортодоксального иудаизма «Еврейская община г. Иваново» Дмитрия Иванова, которые приводит Экспресс Газета,

«…запись только на прием идет на 2024 год. До всей этой истории примерное ожидание было полгода, в свете последних событий период ожидания увеличился».

А продюсер Сергей Лавров вообще не считает отъезд Пугачевой зазорным. Об этом сообщает popcornnews.

«Это абсолютно их личное дело, как, кому и где жить. А вот другой разговор — где родился, там и сгодился. Можно было говорить про других артистов, но не про артистку, которая находится на заслуженной пенсии. Заслуженно — во всех смыслах этого слова», - прокомментировал Лавров.

Шоу-бизнес,Мила Ставицкая,Максим Галкин,Дмитрий Иванов,Алла Пугачева,Сергей Лавров,
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