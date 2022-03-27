Подруга рассказала о возвращении Пугачевой

«Это абсолютно их личное дело, как, кому и где жить. А вот другой разговор — где родился, там и сгодился. Можно было говорить про других артистов, но не про артистку, которая находится на заслуженной пенсии. Заслуженно — во всех смыслах этого слова», - прокомментировал Лавров.