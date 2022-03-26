В Таллине начали собирать подписи против концерта Киркорова

«Петиция адресована мэрии и городскому собранию Таллина, так как именно город Таллин может запретить концерт благодаря своему праву владельца ледового холла «Тондираба», где предполагается провести концерт. Петиция может быть подана в том случае, если она соберет не менее 1% подписей зарегистрированных жителей Таллина, имеющих право голоса, то есть около 4 тысяч голосов», – передает РИА «Новости» сообщение на сайте народной инициативы.