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27 минут назад

Получившая визу США Боня высказалась об эмиграции

Ирина Лебедева

Виктория Боня недавно похвасталась, что получила американскую визу. В Телеграм-канале она написала:

Получившая визу США Боня высказалась об эмиграции
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Я действительно ездила в Черногорию поставить американскую визу. Вчера я буквально пришла в посольство, сегодня получила паспорт».

По словам бывшей участницы реалити-шоу «Дом-2», которая уже много лет живет в Монако, переезжать в Соединенные Штаты она не собирается. А виза ей нужна исключительно для свободного перемещения по миру.

«Я не собираюсь эмигрировать. Мне все в Монако нравится. Когда у тебя нет американской визы, то ты даже транзитом через Америку не можешь лететь. А я человек, который посещает разные страны», - сказала телеведущая.

Боня переехала в Монако с тогдашним возлюбленным Алексом Смерфитом и их общей дочкой Анджелиной в 2013 году. Пара рассталась, но Алекс всегда помогал дочери. А сейчас вообще поползли слухи о том, что Виктория и сын миллиардера Смерфит вновь налаживают отношения, сообщает teleprogramma.pro.

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С Алексом Смерфитом Виктория прожила 7 лет, хотя официальный брак они так и не оформили. Но у них общая дочь, и кроме того, возможно, добрые чувства друг к другу. Недавно Виктория сообщила, что расторгла помолвку с женихом-иностранцем. И спросила у подписчиков: а не сойтись ли ей снова с бывшим мужем?

Шоу-бизнес,Виктория Боня,
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