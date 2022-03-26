Получившая визу США Боня высказалась об эмиграции

Виктория Боня недавно похвасталась, что получила американскую визу. В Телеграм-канале она написала:

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«Я действительно ездила в Черногорию поставить американскую визу. Вчера я буквально пришла в посольство, сегодня получила паспорт».

По словам бывшей участницы реалити-шоу «Дом-2», которая уже много лет живет в Монако, переезжать в Соединенные Штаты она не собирается. А виза ей нужна исключительно для свободного перемещения по миру.

«Я не собираюсь эмигрировать. Мне все в Монако нравится. Когда у тебя нет американской визы, то ты даже транзитом через Америку не можешь лететь. А я человек, который посещает разные страны», - сказала телеведущая.

Боня переехала в Монако с тогдашним возлюбленным Алексом Смерфитом и их общей дочкой Анджелиной в 2013 году. Пара рассталась, но Алекс всегда помогал дочери. А сейчас вообще поползли слухи о том, что Виктория и сын миллиардера Смерфит вновь налаживают отношения, сообщает teleprogramma.pro.