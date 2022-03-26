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55 минут назад

Захарова рассекретила свою зарплату в «Театре Луны»

Ирина Лебедева

Российская актриса театра и кино Елена Захарова снялась более чем в 100 кинофильмах и телесериалах. Однако как 20 лет назад, еще будучи студенткой, Елена трудоустроилась в «Театр Луны», так и до сих пор играет там спектакли.

Захарова рассекретила свою зарплату в «Театре Луны»
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

При этом заработная плата артистов театра очень невелика, - пишет СтарХит.

«Действительно, в театре больше 20 тысяч рублей никогда не получала. Но моя трудовая книжка еще с института лежит там. Хотя деньги для меня важны, но не все я делаю ради заработка. Например, у меня есть поэтические проекты — ради удовольствия», - рассказала Захарова.

Звездой всероссийского масштаба Елена стала после того. Как сыграла в сериале «Кадетство». Роль учительницы Елены Сергеевны, которую полюбил молодой кадет, сделала ее знаменитой и востребованной артисткой. Звезда призналась, что раньше была шопоголиком. Но сейчас должны быть другие приоритеты.

«Сейчас о каком шопинге может идти речь? Надо радоваться тому, что есть. Думаю о том, чтобы научиться шить».

Елена Захарова стала жертвой воров в 2014 году. На момент совершения преступления актрисы дома не было: она отдыхала в другой стране.

Грабители залезли в квартиру и вынесли все ювелирные украшения. Общая сумма ущерба составила 2 млн. рублей. Но больше всего Елене было жаль фамильную драгоценность – кольцо, которое осталось у нее как память о любимой бабушке.

Преступление так и не было раскрыто. Елена обратилась к похитителям с просьбой вернуть хотя бы дорогое ее памяти кольцо, но те либо не услышали просьбу женщины, либо не захотели ее выполнять.

Шоу-бизнес,Елена Захарова,
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