Трухин нарвался на мошенников

Звезда сериала «Улицы разбитых фонарей» Михаил Трухин рассказал, как в свое время оказался жертвой недобросовестных застройщиков. 25 лет назад актер хотел купить себе дом в Ленинградской области. Выбрал подходящий проект, внес залог. А потом узнал, что земля под застройку находится под арестом, пишут 7days.

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«Нарвался на мошенников и остался ни с чем. Три года мы со следователем вытаскивали мои сбережения. Я благодарен следователю, которому хватило терпения разрешить проблему. Но это были очень сложные три года», - рассказал он журналистам.

Об этом неприятном периоде в собственной жизни актер вспомнил, поскольку в новом фильме «Отчаянные дольщики» ему предложили роль застройщика, который обманул людей – точно так же, как когда-то обманули когда-то Трухина.

«Мне понравился сценарий. Не могу сказать, что мой герой — прекрасный человек, но дело в том, что в этой истории нет ни одного положительного героя. Даже хорошие на первый взгляд люди оказываются редкими «экземплярами», — сообщил актер.

Молодость и начало карьеры Михаила Трухина пришлись на непростые 90-е годы. Актер признается: тогда в принципе мало что снимали и павильоны Ленфильма были пустыми. В какой-то период времени в них даже начали продавать сантехнику.