Кузьмин объяснил, почему сорвал концерт

Владимир Кузьмин в Телеграм-канале извинился перед поклонниками за то, что не приехал в запланированный день. По словам лидера группы «Динамик», он не смог прилететь на гастроли по состоянию здоровья.

Фото: ТАСС ТАСС

«По состоянию здоровья не вылетел сегодня на гастроли. Простите. Ночь провел в больнице. Сейчас уже дома. По поводу дальнейших концертов сообщим позже. Берегите себя», - написал Кузьмин.

Телеграм-канал

Уже менее чем через сутки музыкант сообщил об улучшении самочувствия и готовности провести концерт.

«Всем привет! Спасибо за поддержку. Чувствую себя хорошо. До встречи в Волгограде!», - сообщил он