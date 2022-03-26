Кузьмин объяснил, почему сорвал концерт

Владимир Кузьмин в Телеграм-канале извинился перед поклонниками за то, что не приехал в запланированный день. По словам лидера группы «Динамик», он не смог прилететь на гастроли по состоянию здоровья.
«По состоянию здоровья не вылетел сегодня на гастроли. Простите. Ночь провел в больнице. Сейчас уже дома. По поводу дальнейших концертов сообщим позже. Берегите себя», - написал Кузьмин.
Уже менее чем через сутки музыкант сообщил об улучшении самочувствия и готовности провести концерт.
«Всем привет! Спасибо за поддержку. Чувствую себя хорошо. До встречи в Волгограде!», - сообщил он
Брат Владимира Кузьмина Александр ранее оставил странное видеопослание, где говорит, что «улетает в космос» и после этого пропал. Его нашли в одной из московских клиник, где он восстанавливался после употребления алкоголя.