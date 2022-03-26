Бузова послала "месседж" девушкам

«Мне хочется послать такой месседж многим девушкам: если вам плохо наедине с самой собой, то как другим людям будет с вами хорошо? Мы зачастую настолько забиты, унижены, и нам нужно, чтобы нас кто-то спас, чтобы нас долюбили. Нет, ребят, так это не работает. Никто не должен тебя спасать, никто ничего тебе не должен, по большому счету. Нужно в первую очередь самой полюбить и принять себя», - считает телеведущая.