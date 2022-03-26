Бузова послала "месседж" девушкам

Ольга Бузова в прошлом году отмечала свое 35-летие с большим размахом. Толпа гостей, шикарное угощение – приглашенные коллеги и звезды российского шоу-бизнеса рассыпались в комплиментах в честь именинницы и клялись в вечной любви.
Однако очень быстро многие из бывших приятелей и приятельниц позабыли о сказанном и либо просто отошли от общения с поющей телеведущей, либо вовсе начали озвучивать сплошную критику. Случилось это вскоре после того, как Ольга покинула телепроект «Дом-2», - информирует СтарХит.
«На свой день рождения в этом году я пригласила очень узкий круг. В прошлом году людей было гораздо больше, и некоторые в любви признавались в микрофон, ели черную икру, а сейчас об меня ноги вытирают и оскорбляют. Главное же не количество, а все-таки качество», — объяснила Бузова.
Однако звезда читает, что уже сумела справиться со стрессами после многих предательств. В итоге она теперь считает, что прошла хорошую закалку.
«Мне хочется послать такой месседж многим девушкам: если вам плохо наедине с самой собой, то как другим людям будет с вами хорошо? Мы зачастую настолько забиты, унижены, и нам нужно, чтобы нас кто-то спас, чтобы нас долюбили. Нет, ребят, так это не работает. Никто не должен тебя спасать, никто ничего тебе не должен, по большому счету. Нужно в первую очередь самой полюбить и принять себя», - считает телеведущая.
Ранее «ФедералПресс» писал о том, что Ольга Бузова лишилась своего аккаунта с 23 миллионами подписчиков. По оценкам экспертов, один рекламный пост в профиле звезды стоил до полумиллиона рублей.