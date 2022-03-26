Крид заявил, что уходит из проекта «Голос.Дети»

Прошел очередной выпуск телешоу «Голос.Дети». На этот раз скандальную нотку в мероприятие внес Егор Крид. После блестящего выступления 10-летней Анисии Низовцевой из Самары, исполнившей сложную композицию группы Roxette — Listen to Your Heart, к ней повернулись два наставника – Полина Гагарина и Баста. Крид оборачиваться не стал. Об этом рассказывает СтарХит.

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«Я уважаю всех вас, особенно тех, кто ко мне повернулся», — сказала Анисия после выступления.

Егор тут же встал и вышел из студии, заметив:

«Всем пока, все понял, я ухожу из проекта».

Однако быстро вернулся и посулил юной исполнительнице большое будущее.

После выступления 11-летней Адрианы Лозадо-Устиновой из США, специально ради конкурса прилетевшей в Россию, к ней не повернулся ни один из наставников. Но несколько позднее Крид заявил, что сожалеет о своем поступке.

«Я очень пожалел, что не повернулся! Если бы вернуть время назад, я бы нажал на кнопку, тем более, когда тебя увидел! Я выложу ваше выступление и напишу «я тупой». Буду жалеть сильно», - сказал он.

Тимур Тян, 14-летний юноше из Казахстана, напротив, вызвал у Крида симпатию сразу. Егор был единственным, кто повернулся к нему. Возможно, свою роль сыграла композиция, выбранная Тимуром для исполнения - … «Как молоды мы были», которую когда-то пел легендарный Александр Градский.