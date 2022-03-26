В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+8° в 
USD 95.66EUR 105.27
Войти в почту
11 минут назад

Крид заявил, что уходит из проекта «Голос.Дети»

Ирина Лебедева

Прошел очередной выпуск телешоу «Голос.Дети». На этот раз скандальную нотку в мероприятие внес Егор Крид. После блестящего выступления 10-летней Анисии Низовцевой из Самары, исполнившей сложную композицию группы Roxette — Listen to Your Heart, к ней повернулись два наставника – Полина Гагарина и Баста. Крид оборачиваться не стал. Об этом рассказывает СтарХит.

Крид заявил, что уходит из проекта «Голос.Дети»
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Я уважаю всех вас, особенно тех, кто ко мне повернулся», — сказала Анисия после выступления.

Егор тут же встал и вышел из студии, заметив:

«Всем пока, все понял, я ухожу из проекта».

Однако быстро вернулся и посулил юной исполнительнице большое будущее.

После выступления 11-летней Адрианы Лозадо-Устиновой из США, специально ради конкурса прилетевшей в Россию, к ней не повернулся ни один из наставников. Но несколько позднее Крид заявил, что сожалеет о своем поступке.

«Я очень пожалел, что не повернулся! Если бы вернуть время назад, я бы нажал на кнопку, тем более, когда тебя увидел! Я выложу ваше выступление и напишу «я тупой». Буду жалеть сильно», - сказал он.

Тимур Тян, 14-летний юноше из Казахстана, напротив, вызвал у Крида симпатию сразу. Егор был единственным, кто повернулся к нему. Возможно, свою роль сыграла композиция, выбранная Тимуром для исполнения - … «Как молоды мы были», которую когда-то пел легендарный Александр Градский.

У рэпера Егора Крида появилась своя тень – девушка, которая буквально его преследует. Причем, хотя музыкант и не озвучил ее имени, журналистам стало известно, что она – персона достаточно известная и вполне обеспеченная. Так что следовать за своим кумиром может буквально по всему миру. Недавно она попыталась прорваться в дом, где живет Крид, в ОАЭ, - пишет ФАН.

Шоу-бизнес,Крид,Александр Градский,Полина Гагарина,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители