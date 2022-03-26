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43 минуты назад

Умер барабанщик Foo Fighters Тэйлор Хокинс

Газета.RuГазета.Ruиещё 4

В возрасте 50 лет умер барабанщик американской рок-группы Foo Fighters Тэйлор Хокинс. Об этом говорится в сообщении группы в Twitter.

Умер барабанщик Foo Fighters Тэйлор Хокинс
Фото: ReutersReuters

"Семья Foo Fighters опустошена трагичной и преждевременной смертью нашего любимого Тэйлора Хокинса. Его музыкальный дух и заразительный смех будут жить с нами вечно. Наши сердца с его женой, детьми и семьей, и мы просим со всем уважением не беспокоить их в это невообразимо тяжелое время", - говорится в сообщении.

О причине смерти группа не сообщала.

Ранее сообщалось, что музыканты Тина Тернер, Jay-Z и группа Foo Fighters попали в Зал славы рок-н-ролла в американском Кливленде. Церемония принятия музыкантов в Зал славы прошла в субботу, 30 октября. Для Тины Тернер это стало второе вхождение в Зал славы — в первый раз она получила эту награду вместе со своим бывшим супругом Айком Тернером, скончавшимся в 2007 году.

Во второй раз в Зал славы также попал фронтмен Foo Fighters Дейв Грол — первый раз он удостоился этой чести в 2014 году в составе группы Nirvana. Группа Foo Fighters образовалась в 1994 году, ее лидер и вокалист Дэйв Грол ранее был барабанщиком группы Nirvana вплоть до ее распада в связи со смертью лидера Курта Кобейна, Тэйлор Хокинс присоединился к группе в 1997 году и стал одним из самых узнаваемых ее участников.

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