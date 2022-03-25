Андрей Данилко рассказал, почему его карьера в России закончилась

Андрей Данилко в образе Верки Сердючки был очень популярен в прошлом. Он выступал на корпоративах и зарабатывал огромные суммы за свои таланты. Его карьера в стране закончилась после того, как он выступил на конкурсе «Евровидение».

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Дело в том, что он там исполнил песню «Dancing Lasha Tumbai», а многие в ней услышали формулировку «Russia, goodbye», после чего его перестали показывать по российскому телевидению и приглашать на разные мероприятия.

Теперь же Андрей рассказал о том, как все происходило. Он считает, что Первый канал расстроился из-за того, что группа SEREBRO на том самом «Евровидении» заняла третье место, а он обошел команду и стал вторым.

Данилко убежден, что из-за этого все и случилось. Однако Андрей нашел в себе силы продолжить заниматься творчеством, но уже не на территории России, а в родной Украине.