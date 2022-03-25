Сын Боярского высказался о внесении Латвией его отца в "черный список"

Депутат Госдумы Сергей Боярский назвал включение его отца Михаила Боярского в список нежелательных лиц в Латвии «игрой, кто кого переплюнет в оголтелом желании показать себя».

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«Пытаются запретить Чайковского где-то, постановки Чехова. Что ж, рано или поздно все протрезвеют, и все вернется на круги своя. Это больше похоже на игру, кто кого переплюнет в оголтелом желании показать себя», - заявил Сергей Борский РИА «Новости».

Он выразил мнение, что чиновники в Латвии, внесшие его отца и других артистов в «черный список», «выполняют приказы, которые поступают им из-за океана, и своего мнения высказывать не могут».