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1 час назад

Похудевший Лепс встревожил поклонников

Елена Прошина

Певец Григорий Лепс опубликовал новую фотографию после поездки в Дубай и вызвал волнение среди поклонников. В комментариях к снимку в Telegram-канале исполнителя подписчики предположили, что их кумир серьезно болен.

Похудевший Лепс встревожил поклонников
Фото: РИА НовостиРИА Новости

На снимке Лепс выглядит сильно похудевшим. Комментаторы также высказались и о грустном взгляде певца. Многие подозревают, что изможденный на вид артист заболел.

«Похудел очень! Что с настроением? Не грусти!», «Зря ты похудел — плохо выглядишь», «Сгоришь ведь!!! Уже не молодой мужчина… а сердце не силиконовое...», — написали поклонники под опубликованным фото.

Напомним, что ранее артист рассказал поклонникам, что решил сбросить лишний вес. Для этого он исключил из рациона свинину и старается есть больше морепродуктов.

Недавно стало известно, что певец лишился более 20 млн долларов из-за санкций. Как отметил его концертный директор Кирилл Чибисов, последние 20 лет Лепс зарабатывал приличные деньги и часть из них хранил в американских и лондонских банках. В 2013 году власти США причислили его к «постсоветской мафии» и заблокировали счета, обвинив в работе на «вора в законе».

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