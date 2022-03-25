Похудевший Лепс встревожил поклонников

Певец Григорий Лепс опубликовал новую фотографию после поездки в Дубай и вызвал волнение среди поклонников. В комментариях к снимку в Telegram-канале исполнителя подписчики предположили, что их кумир серьезно болен.

Фото: РИА Новости РИА Новости

На снимке Лепс выглядит сильно похудевшим. Комментаторы также высказались и о грустном взгляде певца. Многие подозревают, что изможденный на вид артист заболел.

«Похудел очень! Что с настроением? Не грусти!», «Зря ты похудел — плохо выглядишь», «Сгоришь ведь!!! Уже не молодой мужчина… а сердце не силиконовое...», — написали поклонники под опубликованным фото.

Напомним, что ранее артист рассказал поклонникам, что решил сбросить лишний вес. Для этого он исключил из рациона свинину и старается есть больше морепродуктов.