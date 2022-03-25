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25 минут назад

В Израиле, Болгарии и Майами: раскрыта заграничная недвижимость Пугачевой

Елена Прошина

Певица Алла Пугачева владеет сразу несколькими объектами недвижимости за рубежом. Как сообщает Teleprogramma.pro, у знаменитой исполнительницы есть квартира в Израиле и дача в Болгарии.

В Израиле, Болгарии и Майами: раскрыта заграничная недвижимость Пугачевой
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Так, израильская квартира Пугачевой находится на севере страны, в Кесарии. Болгарская дача находится под Варной, однако Примадонна редко там появляется. Кроме того, неофициальные источники приписывают ей владение двумя башнями высотой в 30 этажей — они якобы находятся в Майами, США.

По сведениям СМИ, Пугачева, ее супруг Максим Галкин и их дети сейчас находятся в Израиле. Недавно певица вышла на связь в соцсетях и опровергла новости об эмиграции, объяснив отъезд отпуском. Сейчас певица проходит плановое лечение, а в будущем собирается вернуться обратно в Россию.

Ранее Мила Ставицкая, крестная мать детей Пугачевой и Галкина, намекнула на возвращение знаменитостей на родину. Она отметила, что певица безгранично любит Россию и могла уже приехать в страну.

Шоу-бизнес,Мила Ставицкая,Максим Галкин,Алла Пугачева,
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