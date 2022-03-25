Подруга Пугачевой намекнула на ее возвращение

Мила Ставицкая, крестная мать детей певицы Алла Пугачева и шоумена Максима Галкина , намекнула на возращение знаменитостей на родину. Об этом женщина заявила в беседе с изданием «Московский комсомолец» .

«Я не в курсе, где Алла и Максим . Конечно, они вернутся с отдыха. Алла Борисовна безгранично любит Россию. И, может, она уже здесь, на родине», — отметила Ставицкая.

Галкин и Пугачева вместе с детьми Лизой и Гарри улетели в Израиль в начале марта. Звезд видели там во время прогулки. Примадонна назвала причиной отъезда «каникулы, отпуск и лечение».

Также в Израиле находится журналистка Ксения Собчак вместе с сыном Платоном. Ранее знаменитость заявляла, что улетела в Турцию на запланированный отдых, однако ее заметили в аэропорту Тель-Авива. Несколько недель назад улетел в Израиль и телеведущий Иван Ургант. Мужчина отметил, что его «отпустили в отпуск, и он скоро вернется».