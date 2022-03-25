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1 час назад

Подруга Пугачевой намекнула на ее возвращение

WomanHit.ruWomanHit.ru

Мила Ставицкая заявила, что Алла очень любит Россию

Подруга Пугачевой намекнула на ее возвращение
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Мила Ставицкая, крестная мать детей певицы Алла Пугачева и шоумена Максима Галкина, намекнула на возращение знаменитостей на родину. Об этом женщина заявила в беседе с изданием «Московский комсомолец».

«Я не в курсе, где Алла и Максим. Конечно, они вернутся с отдыха. Алла Борисовна безгранично любит Россию. И, может, она уже здесь, на родине», — отметила Ставицкая.

Галкин и Пугачева вместе с детьми Лизой и Гарри улетели в Израиль в начале марта. Звезд видели там во время прогулки. Примадонна назвала причиной отъезда «каникулы, отпуск и лечение».

Также в Израиле находится журналистка Ксения Собчак вместе с сыном Платоном. Ранее знаменитость заявляла, что улетела в Турцию на запланированный отдых, однако ее заметили в аэропорту Тель-Авива. Несколько недель назад улетел в Израиль и телеведущий Иван Ургант. Мужчина отметил, что его «отпустили в отпуск, и он скоро вернется».

Шоу-бизнес,Мила Ставицкая,Максим Галкин,Иван Ургант,Алла Пугачева,Ксения Собчак,
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