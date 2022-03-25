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1 час назад

Приходько потребовала лишить украинского гражданства Лорак и Лободу

Елена Прошина

Певица Анастасия Приходько потребовала лишить украинского гражданства своих коллег Ани Лорак и Светлану Лободу. Как сообщает StarHit, исполнительница считает, что обе звезды недостаточно активно помогают своей родине. Лорак же певица обвинила в «измене Родине».

Приходько потребовала лишить украинского гражданства Лорак и Лободу
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Господи, угомоните ботокс! Он начал у нее (Светланы Лободы - прим. ред.) мигрировать в мозг! Этих (Светлану Лободу и Ани Лорак - прим. ред.) надо моментально отрезать от Украины!», — заявила Приходько.

Напомним, что с началом событий на Украине в «черный список» украинских властей попали ряд украинских медиаперсон, которые якобы не поддержали страну в трудной ситуации. В их числе оказались Ани Лорак и Светлана Лобода.

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Лобода сейчас находится в Латвии, где занимается волонтерством. После новостей об этом Киев убрал ее из «черного списка» знаменитостей, которым запрещено выступать на территории страны. Лорак же лишили звезды на Аллее славы в родных Черниговцах, а сейчас планируют лишить всех почетных званий и наград.

Шоу-бизнес,Анастасия Приходько,Светлана Лобода,
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