Авербух высказался о романах на «Ледниковом периоде»

Хореограф Илья Авербух заявил, что участники «Ледникового периода» должны в первую очередь думать о тренировках, а не о любовных отношениях. Так на шоу «Начало» он прокомментировал ситуации, когда участники начинают крутить романы друг с другом и уходят из семей.

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«Плохо отношусь к тому, что на шоу создаются пары и разрушаются семьи. Суть проекта в том, что люди находятся на определенном пике. Оба участника беззащитны: фигурист слаб в актерском мастерстве, а актер доверился фигуристу, он открыт учиться», — сказал Авербух.

Он отметил, что если у людей совпадают «химия и энергия», то они начинают «дышать одним воздухом». Он подчеркнул, что также участников сближает и ограниченное время — за неделю им необходимо придумать номер, что еще больше объединяет пару.

Напомним, что за годы существования проекта зрители стали свидетелями многих романов. Так, актриса Анастасия Заворотнюк в ходе шоу разорвала отношения с Сергеем Жигуновым и ушла к фигуристу Петру Чернышову.