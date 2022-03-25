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1 час назад

Авербух высказался о романах на «Ледниковом периоде»

Елена Прошина

Хореограф Илья Авербух заявил, что участники «Ледникового периода» должны в первую очередь думать о тренировках, а не о любовных отношениях. Так на шоу «Начало» он прокомментировал ситуации, когда участники начинают крутить романы друг с другом и уходят из семей.

Авербух высказался о романах на «Ледниковом периоде»
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Плохо отношусь к тому, что на шоу создаются пары и разрушаются семьи. Суть проекта в том, что люди находятся на определенном пике. Оба участника беззащитны: фигурист слаб в актерском мастерстве, а актер доверился фигуристу, он открыт учиться», — сказал Авербух.

Он отметил, что если у людей совпадают «химия и энергия», то они начинают «дышать одним воздухом». Он подчеркнул, что также участников сближает и ограниченное время — за неделю им необходимо придумать номер, что еще больше объединяет пару.

Напомним, что за годы существования проекта зрители стали свидетелями многих романов. Так, актриса Анастасия Заворотнюк в ходе шоу разорвала отношения с Сергеем Жигуновым и ушла к фигуристу Петру Чернышову.

Кроме того, сам Авербух женат на одной из экс-участниц проекта Лизе Арзамасовой. При этом пара уверяет, что близкие отношения у них начались уже после проекта.

Шоу-бизнес,Сергей Жигунов,Илья Авербух,Анастасия Заворотнюк,
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