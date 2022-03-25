Алена Водонаева показала купленную для своего кота квартиру в центре Москвы

Телеведущая Алена Водонаева показала купленную для своего кота Эскобара квартиру в центре Москвы. Интерьеры жилья в районе Хамовники стоимостью 19 миллионов рублей она продемонстрировала на фото и видео, опубликованных в принадлежащей американской компании Meta Platforms Inc. социальной сети Instagram (признана экстремистской организацией и запрещена в России).

Фото: РИА НОВОСТи РИА НОВОСТи

Квартира имеет площадь 50 квадратных метров и на данный момент нуждается в капитальном ремонте. Она обставлена большим количеством деревянной мебели, которую телеведущая пообещала сохранить, обыграв стиль при помощи правильно подобранных обоев. Водонаева отметила, что не хочет полностью переделывать квартиру и тратить большие деньги на ремонт.

О покупке телезвездой элитной недвижимости для кота породы мэйн-кун стало известно в октябре 2021 года. Водонаева объяснила этот поступок тем, что у одного из ее сыновей началась аллергия на Эскобара. Жилье она приобрела в ипотеку.