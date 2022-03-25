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53 минуты назад

Хабенский ответил на вопрос об отъезде из России

Елена Прошина

Актер и режиссер Константин Хабенский заявил, что не собирается в ближайшее время покидать Россию. Так артист прокомментировал массовые отъезды российских звезд за границу, сообщает «КП».

Хабенский ответил на вопрос об отъезде из России
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Я могу сказать только за себя: я продолжаю работать, остаюсь в профессии. И хочу сделать так, чтобы и мне, и людям, которые рядом со мной, было интересно заниматься нашим делом», — сказал Хабенский.

Сейчас МХТ имени Чехова под руководством Хабенского прибыл на гастроли в Санкт-Петербург. Для зрителей не обошлось без неприятных сюрпризов — два заявленных спектакля с Ренатой Литвиновой пришлось заменить. Актриса со своей дочерью сейчас находится в Бельгии.

Литвинова обратилась к поклонникам

Напомним, что ранее СМИ сообщали об отъезде из России ряда медийных персон. Многие из них, в том числе журналистка Ксения Собчак и телеведущий Иван Ургант объяснили это отпуском. Покинувшая страну Литвинова не объяснила, по каким причинам уехала, однако извинилась перед зрителями, выразив надежду, что еще сыграет для них.

Шоу-бизнес,Иван Ургант,Ксения Собчак,Рената Литвинова,Константин Хабенский,
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