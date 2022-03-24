Уехавшая из России Рената Литвинова обратилась к поклонникам

Рената Литвинова сообщила об отмене гастролей спектакля МХТ имени Чехова «Звезда вашего периода» в Санкт-Петербурге.
Актриса написала в своем телеграм-канале, что не приедет в Петербург, и попросила прощения у зрителей и артистов спектакля.
«Так мечтала, мы с артистами так мечтали! о гастролях в Санкт- Петербурге, ждали - показать спектакль «звезда вашего периода» любимой публике - не приеду… и прошу прощения - у моих зрителей и у моих артистов - надеюсь, мы ещё сыграем? спасибо вам за понимание… я не пропадаю», - написала Литвинова.
«Звезда вашего периода» — спектакль Ренаты Литвиновой, оммаж фильму «Бульвар Сансет» режиссера Билли Уайлдера. Это вторая работа Литвиновой в качестве режиссера спектакля в МХТ и первая, поставленная на основной сцене театра.
Рената Литвинова и Земфира после начала спецоперации России на Украине уехали в Париж. Подруги покинули РФ на неопределенный срок, не став брать обратный билет. Дочь Литвиновой Ульяна Домбровская живет в бельгийском Антверпене.