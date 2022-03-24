Уехавшая из России Рената Литвинова обратилась к поклонникам

«Так мечтала, мы с артистами так мечтали! о гастролях в Санкт- Петербурге, ждали - показать спектакль «звезда вашего периода» любимой публике - не приеду… и прошу прощения - у моих зрителей и у моих артистов - надеюсь, мы ещё сыграем? спасибо вам за понимание… я не пропадаю», - написала Литвинова.