Иван Краско чуть не стал жертвой мошенников

«Мне там женский приятный голос объясняет, что если закажу на год средство, то будет столько-то стоить и плюс доставка. Я говорю: «Может, уже хватит позориться? Ну что вы обманываете? Никто ничего бесплатно не предоставит, не привезет. А они мне потом насчитали 20 тысяч рублей. Нет, ребята! Не надо мне такого. Дурят нас, а люди верят», — рассказывает Иван Краско.