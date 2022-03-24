Директор Ротару объяснил ее молчание на фоне украинских событий

Директор артистки Софии Ротару Сергей Лавров объяснил ее молчание касательно ситуации на Украине. Как сообщает «КП», последняя публикация в соцсетях Ротару появилась 28 февраля — тогда она написала, что находится в Киеве и молится за мир.

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«София Михайловна всегда была аполитична, старалась избегать разговоров на эти темы. Она народная артистка СССР и одинаково хорошо относилась ко всем бывшим союзным республикам. А кроме того, несколько лет назад она получила огромный урок после того, как сын подставил ее с украинским флагом», — заявил Лавров.

Директор напомнил, что в 2014 году, после воссоединения Крыма с Россией, у Ротару был запланирован большой гастрольный тур по России. Однако сын Руслан Евдокименко опубликовал в соцсетях фотографию матери с украинским флагом. В результате это вызвало огромное возмущение среди граждан России и гастроли пришлось отменить.