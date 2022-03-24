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1 час назад

Директор Ротару объяснил ее молчание на фоне украинских событий

Елена Прошина

Директор артистки Софии Ротару Сергей Лавров объяснил ее молчание касательно ситуации на Украине. Как сообщает «КП», последняя публикация в соцсетях Ротару появилась 28 февраля — тогда она написала, что находится в Киеве и молится за мир.

Директор Ротару объяснил ее молчание на фоне украинских событий
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«София Михайловна всегда была аполитична, старалась избегать разговоров на эти темы. Она народная артистка СССР и одинаково хорошо относилась ко всем бывшим союзным республикам. А кроме того, несколько лет назад она получила огромный урок после того, как сын подставил ее с украинским флагом», — заявил Лавров.

Директор напомнил, что в 2014 году, после воссоединения Крыма с Россией, у Ротару был запланирован большой гастрольный тур по России. Однако сын Руслан Евдокименко опубликовал в соцсетях фотографию матери с украинским флагом. В результате это вызвало огромное возмущение среди граждан России и гастроли пришлось отменить.

Также в начале марта в Сети появилась информация, что 51-летний сын и 27-летний внук Ротару пытались незаконно выехать из Украины в Молдавию, тогда как в связи с введением военного положения им, как лицам призывного возраста (от 18 до 60 лет), запрещено покидать страну.

Шоу-бизнес,София Ротару,Сергей Лавров,
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