Мы перевернулись шесть раз - модель из «Холостяка» об аварии в Дубае

Известный российский блогер Михаил Литвин и участница шоу «Холостяк» Адель Вейгель перевернулись на багги во время поездки по пустыне в Дубае. Видео момента аварии 24 марта появилось в соцсетях. В результате инцидента 20-летняя москвичка Адель Вейгель оказалась в больнице, она серьезно повредила ногу.
За рулем багги во время инцидента был блогер Михаил Литвин, в какой-то момент он не удержал автомобильчик, багги подскочил и несколько раз перевернулся.
«Мы перевернулись шесть раз. Я думала, что мы умрем... Мне зашили ногу, так как там все было не очень… Я думала, что у меня сломаны пальцы, но нет. Они просто синие от ушибов. Я их только начала разгибать… Болит тело, есть ушибы и кружится голова», - рассказала модель.
Теперь она временно передвигается в инвалидной коляске.
Михаил Литвин в аварии не пострадали и уже извинился перед девушкой за невольно причиненные ей травмы.
«Если бы я был один в тачке, то мне было бы все равно. Вышел бы из машины и сказал пацанам, что закупимся рекламой и сделаем инфоповод, привлечем аудиторию. Но я был ответственен за две жизни. Я чуть не допустил фатальную ошибку. Никаких оправданий. В моменте все может произойти неожиданно. Ровная дорога, одна кочка, которую ты не видишь, может поменять вашу жизнь», - заявил в соцсетях блогер, прося у Адели прощения.
20-летняя модель из Москвы Адель Вейгель стала известной после участия в шоу «Холостяк», где она боролась за сердце рэпера Тимати и добровольно покинула шоу в полуфинале. После этого ей приписывали не телевизионный, а самый настоящий роман с Тимати.
22-летний Михаил Литвин - российский видеоблогер, пранкер и стример, его видео входят в ТОП-10 «самых просматриваемых видео в России».
Известен скандальными выходками с люксовыми автомобилями. Неоднократно умышленно устраивал ДТП на элитных спорткарах, а однажды для записи видео сжег Mercedes за 13 миллионов рублей.