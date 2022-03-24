Мы перевернулись шесть раз - модель из «Холостяка» об аварии в Дубае

«Если бы я был один в тачке, то мне было бы все равно. Вышел бы из машины и сказал пацанам, что закупимся рекламой и сделаем инфоповод, привлечем аудиторию. Но я был ответственен за две жизни. Я чуть не допустил фатальную ошибку. Никаких оправданий. В моменте все может произойти неожиданно. Ровная дорога, одна кочка, которую ты не видишь, может поменять вашу жизнь», - заявил в соцсетях блогер, прося у Адели прощения.