Куда исчез Влад Кадони?

Телеведущий Влад Кадони вышел на связь с фанатами и сообщил о своем исчезновении.

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Кадони несколько лет является лицом шоу «Дом-2». В последнее время поклонники не видят его в эфире на лобном месте. Об этом сообщает издание «Дни.ру».

Поклонники забросали 25-летнего Кадони вопросами о том, где он. Он вышел на связь с подписчиками. Телеведущий рассказал, что находится в Москве и не планирует куда-то уезжать. Ведущий подчеркнул, что у него есть неотложные дела, но не уточнил какие.

Также Влад Кадони заявил, что продолжит участвовать в проекте «Дом-2». Но сейчас он хочет дождаться какой-то стабилизации обстановки в мире.