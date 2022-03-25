Латвия запретила въезд Тимати, Безрукову, Чичериной и Боярскому

Еще шесть граждан Российской Федерации включены в список нежелательных лиц на территории Латвийской Республики. Об этом 25 марта, в пятницу сообщил министр иностранных дел Латвии Эдгарс Ринкевичс.

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В соответствии с решением латвийского МИД, ряду лиц будет запрещен въезд на территорию Латвии на неопределенный срок. Как информирует ведомство, российские граждане, отвечающие за развлекательную и культурную сферу общества, выразили свою политическую позицию, которая не соответствует позиции Латвийской Республики, заявили в пресс-службе латвийского дипведомства.

Ранее министерство иностранных дел Болгарии объявило десять российских дипломатов персонами нон грата.