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27 минут назад

Латвия запретила въезд Тимати, Безрукову, Чичериной и Боярскому

Вечерняя МоскваВечерняя Москваиещё 1

Еще шесть граждан Российской Федерации включены в список нежелательных лиц на территории Латвийской Республики. Об этом 25 марта, в пятницу сообщил министр иностранных дел Латвии Эдгарс Ринкевичс.

Латвия запретила въезд Тимати, Безрукову, Чичериной и Боярскому
Фото: PixabayPixabay

В черный список, согласно 61 статье латвийского закона об иммиграции, вошли Тимур Юнусов (Тимати), Мария Шукшина, Михаил Боярский, Сергей Безруков, Игорь Угольников, а также Юлия Чичерина.

В соответствии с решением латвийского МИД, ряду лиц будет запрещен въезд на территорию Латвии на неопределенный срок. Как информирует ведомство, российские граждане, отвечающие за развлекательную и культурную сферу общества, выразили свою политическую позицию, которая не соответствует позиции Латвийской Республики, заявили в пресс-службе латвийского дипведомства.

Ранее министерство иностранных дел Болгарии объявило десять российских дипломатов персонами нон грата.

Введение санкций в отношении Российской Федерации происходит в связи с последними событиями на международной арене. 21 февраля президент России Владимир Путин признал суверенитет Донецкой и Луганской народных республик, которые еще в 2014 году объявили о своей независимости от Киева. Через несколько дней после этого российский лидер объявил о проведении специальной военной операции на территории Донбасса.

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