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1 час назад

Дочь Александра Серова публично поздравила отца-именинника

Letidor.ruLetidor.ruиещё 1

Сегодня, 24 марта, день рождения отмечает знаменитый певец, композитор, продюсер Александр Серов. Артисту исполнилось 68 лет. Дочь музыканта посвятила отцу теплое поздравление в личном блоге и опубликовала фото с дорогим именинником. Мишель очень гордится папой. Она благодарна родному человеку за любовь и поддержку. К слову, Александр Серов по-прежнему считает дочь своей маленькой девочкой. И делает все возможное, чтобы она была счастлива. Сегодня у папы День рождения! Хочу пожелать крепкого здоровья, хорошего настроения, позитивных эмоций и энергии! Люблю, обнимаю! ️ — написала Мишель. «С днем рождения папу, всего самого наилучшего », «От всей души и от всего сердца поздравляю вашего папу с Днём рождения! Всех благ! Главное - крепкого здоровья и творческого долголетия! ️», «С Днём рождения поздравляем! Счастья, здоровья вам, благополучия желаем!», «С днём рождения вашего папу любви вселенской, мирного неба и хорошего настроения », — комментируют подписчики. Напомним, дочь певца весной 2019 года вышла замуж . Роскошное свадебное торжество состоялось в Москве. Девушка признавалась, что все было так, как она мечтала. А в сентябре 2020 года Александр Серов впервые стал дедушкой . Мишель подарила звездному папе долгожданную внучку. Малышку назвали Мией. А 8 февраля 2022 года в семье вновь произошло пополнение. У Мишель родился сын, которого назвали Макаром. «Папа для меня — человек номер один»: истории девушек, которых вырастил отец — читайте на «Летидоре» . Фото: соцсети

Обнародованы подробности личной жизни Александра Серова
Фото: РИА НовостиРИА Новости
Шоу-бизнес,Александр Серов,
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