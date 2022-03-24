Пятая жена Николаса Кейджа беременна

Актер уже выбрал имя будущему ребенку.58-летний американский актер и продюсер Николас Кейдж скоро снова станет отцом.

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Об этом мужчина рассказал в новом выпуске журнала GQ. Кейдж показал журналистам издания снимок УЗИ и рассказал, что они вместе с супругой Рико Шибата уже выбрали имя будущему ребенку.

Если у знаменитостей родится мальчик, то они назовут его Акира Франческо, а если девочка, то Леннон Оги.

По словам Николаса, имена имеют смысл. Так, Оги было прозвищем его отца, а дядю актера зовут Франческо.

Напомним, Кейдж был женат на актрисе Кристине Фалтон, которая родила ему сына Уэстона Копполу.

Второй женой мужчины стала певица Лиза Мари Пресли.

Потом Николас женился на кореянке Элисе Ким, которая подарила ему сына Кал-Эла.