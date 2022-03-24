В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+17° в 
USD 103.16EUR 113.26
Войти в почту
1 час назад

Николас Кейдж станет отцом в третий раз

WomanHit.ruWomanHit.ru

Актер уже выбрал имя будущему ребенку.58-летний американский актер и продюсер Николас Кейдж скоро снова станет отцом.

Пятая жена Николаса Кейджа беременна
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Об этом мужчина рассказал в новом выпуске журнала GQ. Кейдж показал журналистам издания снимок УЗИ и рассказал, что они вместе с супругой Рико Шибата уже выбрали имя будущему ребенку.

Если у знаменитостей родится мальчик, то они назовут его Акира Франческо, а если девочка, то Леннон Оги.

По словам Николаса, имена имеют смысл. Так, Оги было прозвищем его отца, а дядю актера зовут Франческо.

Напомним, Кейдж был женат на актрисе Кристине Фалтон, которая родила ему сына Уэстона Копполу.

Второй женой мужчины стала певица Лиза Мари Пресли.

Потом Николас женился на кореянке Элисе Ким, которая подарила ему сына Кал-Эла.

Четвертой супругой Николаса была визажистка Эрика Койка. В прошлом году актер женился на Рико Шибата.

Шоу-бизнес,Лиза Пресли,Николас Кейдж,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители