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11 минут назад

В Германии отменили концерты группы «Любэ»

Елена Прошина

Группа «Любэ» не проведет гастрольный тур по Германии в мае. Организаторы концертов отменили их после участия музыкантов в мероприятии по случаю годовщины присоединения Крыма в «Лужниках». Об этом сообщает издание B.Z.

В Германии отменили концерты группы «Любэ»
Фото: ТАССТАСС

По его данным, против выступлений «Любэ» выступило научное сообщество Urania — на его площадке в Берлине 12 мая должен был пройти один из концертов. Следом за ним «все десять концертов» группы отменила немецкая компания Evennta.

При этом авторы статьи обратили внимание на то, что до 22 марта билеты на выступления «Любэ» все еще были в продаже.

В связи с публикацией в B.Z. за комментарием к концертному директору группы Олегу Головко обратился RTVI. В беседе с корреспондентом телеканала он заявил, что не видел таких сообщений и насчет отмены выступлений не в курсе.

Добавим, что концерты «Любэ» должны были состояться с 10 по 22 мая в Гамбурге, Нюрнберге и других немецких городах.

Шоу-бизнес,Олег Головко,
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