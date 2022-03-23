Рита Дакота вернулась к бывшему возлюбленному

"Мы укрепили в 100 раз то, что было, улучшили, вывели на совершенно новый уровень, а не обесценили и разрушили. Последние недели я много благодарила бога за этот болезненный январский опыт. Если бы мы не одолели следующую ступень кризиса, мы бы просто не выдержали этого. И расстались, как многие другие, я больше чем уверена", - написала Дакота.