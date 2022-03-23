Рита Дакота вернулась к бывшему возлюбленному

Певица Рита Дакота рассказала в своем Telegram-канале, что они с ее бывшим возлюбленным Федором Белогаем снова вместе. В начале года пара объявила о расставании.
"Мы укрепили в 100 раз то, что было, улучшили, вывели на совершенно новый уровень, а не обесценили и разрушили. Последние недели я много благодарила бога за этот болезненный январский опыт. Если бы мы не одолели следующую ступень кризиса, мы бы просто не выдержали этого. И расстались, как многие другие, я больше чем уверена", - написала Дакота.
Артистка напомнила, что недавно многие ее коллеги объявили о разрыве отношений - исполнители Надя Дорофеева и Дантес, шоумен Александр Белов и модель Ульяна Бердышева. По мнению Дакоты, это произошло из-за стресса, который снял со всех "маски слой за слоем" и оставил только правду.
Рита Дакота и Федор Белогай познакомились в 2018 году на съемках клипа певицы "Новые линии". Вскоре после этого они уехали отдыхать на Бали.