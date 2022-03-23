Продюсер Максим Фадеев раскритиковал шоу телеведущей Насти Ивлеевой

В середине осени 2021 года известная блогерша Настя Ивлеева презентовала и запустила шоу «Королевские кобры». Многим звёздам понравился проект, но в их число не вошёл продюсер Максим Фадеев . Своими впечатлениями он поделился в социальных сетях.

Товарищ прислал ссылку на шоу «Королевские кобры». Я посмотрел кусок. Сначала не понимал, что происходит. А потом дошло, что все танцующие женщины — это мужчины», — прокомментировал продюсер.

Мужчина утверждает, что был шокирован. Фадеев также заявил, что более омерзительного и безобразного впечатления за всю свою жизнь он не испытывал.