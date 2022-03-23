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1 час назад

Дорн запретил россиянам слушать музыку своего лейбла

Елена Прошина

Украинский лейбл Masterskaya, основанный певцом Иваном Дорном, заявил о закрытии своего каталога песен для слушателей из России и Белоруссии.

Иван Дорн запретил россиянам прослушивать свои песни
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Мы в Masterskaya закрываем наш музыкальный каталог для России и Беларуси», - говорится в сообщении лейбла, опубликованном в Telegram-канале.

Сам Дорн заявлял, что в связи со сложившейся ситуацией они также приостанавливают сотрудничество с российскими артистами. Музыкант подчеркнул, что решение принято «на неопределенный срок».

Ранее в сети появилась неофициальная информация о запрете концертов 22 артистов, которые в негативном ключе высказывались спецоперации на Украине. В список попал Иван Дорн, а также Вера Брежнева, Светлана Лобода, Макс Барских, Валерий Меладзе, Анастасия Каменских и другие. По имеющимся данным, об этом оповещены руководители концертных площадок и залов.

Шоу-бизнес,Анастасия Каменских,Макс Барских,Иван Дорн,Светлана Лобода,Вера Брежнева,Валерий Меладзе,
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