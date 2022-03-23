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20 минут назад

Потап отказался от российских наград

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Украинский рэпер и продюсер Алексей Потапенко, более известный под псевдонимом Потап, отказался от российских музыкальных наград и премий. Об этом пишет Starhit.

Потап отказался от российских наград
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Никогда мы не будем выступать у вас и получать ваши премии. Отказываюсь от всех премий, наград, песен», — заявил исполнитель.

Однако несмотря на критику в сторону России ни Потап, ни его жена Настя Каменских не получают должной поддержки от своих же соотечественников. Музыкантов ругают за то, что они, по слухам, находятся в Испании, вместо того, чтобы оказывать помощь жителям родной страны.

«Потап, как погода в Мадриде? Патриот на расстоянии — это ноль без палочки»; «Как вы надоели со своими словесными перепалками! Помогайте людям, а не трындите из-за границы!»; «Скоро будет извиняться! Потап, посмотри, что говорят люди из Мариуполя! И подумай, на чьей ты стороне, хорошо подумай, пока не поздно!» — негодуют пользователи.

Ранее украинская певица Светлана Лобода сообщила, что направила все свои силы на помощь украинцам. Сейчас звезда находится в Латвии, где собирает гуманитарную помощь для соотечественников. Певица опубликовали видео, на котором запечатлела свой поход в магазин, где она закупила детское питание и подгузники.

Другая украинская певица Вера Брежнева рассказала, что занимается волонтерской деятельностью в Польше. Артистка показала в соцсетях, как трудится на складе, где распределяется гуманитарная помощь, которая в последствии отправится на Украину.

Шоу-бизнес,Алексей Потапенко,Светлана Лобода,Вера Брежнева,Настя Каменских,
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