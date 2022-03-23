Иван Дорн запретил россиянам прослушивать свои песни

Ранее певец Макс Барских заявил о разрыве всех контрактов с российскими компаниями. Он утверждает, что запрещает использовать свою музыку в любом виде на территории России. «Всем телеканалам, всем радиостанциям, всем фильмам и телесериалам, где бы она была использована в качестве саундтреков», — предупредил он. После этого заявления певица Ольга Бузова попросила социальную сеть «ВКонтакте» удалить песни украинского певца.