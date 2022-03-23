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1 час назад

Иван Дорн запретил россиянам прослушивать свои песни

Газета.RuГазета.Ru

Украинский певец и музыкант Иван Дорн запретил россиянам прослушивать свои песни в популярных стриминговых сервисах, передал лейбл музыканта Masterskaya в Telegram-канале.

Иван Дорн запретил россиянам прослушивать свои песни
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Некоторые композиции и мини-альбом «Три хороших песни» были изъяты из «Яндекс.Музыки» и Spotify.

«Мы в Masterskaya закрываем наш музыкальный каталог для России и Беларуси», — рассказали в проекте.

Иван Дорн — исполнитель песен «Кроме тебя», «Стыцамен», «Чики», актер, телеведущий.

Ранее певец Макс Барских заявил о разрыве всех контрактов с российскими компаниями. Он утверждает, что запрещает использовать свою музыку в любом виде на территории России. «Всем телеканалам, всем радиостанциям, всем фильмам и телесериалам, где бы она была использована в качестве саундтреков», — предупредил он. После этого заявления певица Ольга Бузова попросила социальную сеть «ВКонтакте» удалить песни украинского певца.

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