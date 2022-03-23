Певица Светлана Разина реставрирует мебель со свалок

«Люди выбрасывают красивые столешницы, люди выбрасывают шикарные деревянные двери. Ну, это ладно. Люди выкинули недавно, я взяла на помойке, подобрала два дубовых стула. Сделала бархатную обшивку и эти стулья стали новые», — поделилась Разина. «Че просто так собираться с гостями, бутерброды есть и сидеть, толстеть, когда можно посидеть, шкурочкой поработать», — говорит Разина, отказывающаяся ради увлечения от встреч с друзьями.