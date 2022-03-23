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1 час назад

Певица Светлана Разина реставрирует мебель со свалок

Газета.RuГазета.Ruиещё 2

Экс-солистка группы «Мираж» Светлана Разина заморозила карьеру и развивает частный мебельный бизнес, передает «Пятый канал».

Певица Светлана Разина реставрирует мебель со свалок
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Артистка берет за авторскую мебель символическую плату или продукты, а материалы часто находит на свалках.

«Люди выбрасывают красивые столешницы, люди выбрасывают шикарные деревянные двери. Ну, это ладно. Люди выкинули недавно, я взяла на помойке, подобрала два дубовых стула. Сделала бархатную обшивку и эти стулья стали новые», — поделилась Разина. «Че просто так собираться с гостями, бутерброды есть и сидеть, толстеть, когда можно посидеть, шкурочкой поработать», — говорит Разина, отказывающаяся ради увлечения от встреч с друзьями.

У Разиной есть своя мебельная мастерская, в деле ее поддерживает муж.

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