Лободу вычеркнули из украинского «черного» списка артистов

Украинские власти убрали певицу Светлану Лободу из «черного списка» знаменитостей, которым запрещено выступать в стране. Как сообщает «NEWS.ru», об этом артистка сообщила в своих социальных сетях.

Несколько лет назад Лобода перевезла свою семью в Европу, а сама сейчас приехала в Латвию. Накануне ее имя попало в «черный» список, а украинские граждане начали требовать, чтобы певицу лишили звания заслуженной артистки страны. Кроме Лободы в списке «неугодных» оказались Ольга Бузова, Дима Билан, Ксения Бородина и Регина Тодоренко.

Певица на это заявляла, что ей «плевать» на списки, она рада за тех, у кого есть время на их составление, пока она помогает людям. Решение о снятии ограничений, скорее всего, было принято после новостей о том, что певица занимается волонтерством — в соцсетях артистка показала ролик, на котором без макияжа прошлась по супермаркету и купила товары для отправки в качестве гуманитарной помощи на Украину.