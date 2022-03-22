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19 минут назад

«Поезд ушел»: почему Ветлицкая вернулась в Испанию

Елена Прошина

Певица Наталья Ветлицкая три года назад пытавшаяся восстановить былую славу в России не смогла этого сделать, потому что «поезд уже ушел». Такую причину ее возвращения в Испанию в беседе с «Комсомольской правдой» назвал звездный промоутер Сергей Лавров.

«Поезд ушел»: почему Ветлицкая вернулась в Испанию
Фото: РамблерРамблер

«Когда три года назад Ветлицкая захотела вернуться, оказалось, что поезд уже ушел. Артисты ее эшелона— Шура, Виктор Салтыков, Кай Метов и Лика Стар — сейчас работают задешево: по 200-300, максимум 500 тысяч рублей за выступление», — сказал Лавров.

По его мнению, певица рассчитывала на гонорары, как у Жанны Агузаровой — 20-50 тысяч евро, однако таких сумм ей никто предложить не смог.

Напомним, что в 2019 году Ветлицкая провела гастрольный тур по России. Однако сразу после него вернулась в Испанию, где стала заниматься торговлей недвижимостью и вести обычный образ жизни.

Шоу-бизнес,Виктор Салтыков,Наталья Ветлицкая,Сергей Лавров,
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