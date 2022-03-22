«Поезд ушел»: почему Ветлицкая вернулась в Испанию

Певица Наталья Ветлицкая три года назад пытавшаяся восстановить былую славу в России не смогла этого сделать, потому что «поезд уже ушел». Такую причину ее возвращения в Испанию в беседе с «Комсомольской правдой» назвал звездный промоутер Сергей Лавров.

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«Когда три года назад Ветлицкая захотела вернуться, оказалось, что поезд уже ушел. Артисты ее эшелона— Шура, Виктор Салтыков, Кай Метов и Лика Стар — сейчас работают задешево: по 200-300, максимум 500 тысяч рублей за выступление», — сказал Лавров.

По его мнению, певица рассчитывала на гонорары, как у Жанны Агузаровой — 20-50 тысяч евро, однако таких сумм ей никто предложить не смог.