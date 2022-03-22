Раскрыт способ получения Пугачевой и Галкиным израильского гражданства

Певица Алла Пугачева и комик Максим Галкин могут стать гражданами Израиля ускоренным способом. Об этом в беседе с Teleprogramma.pro заявил адвокат Александр Архипов.
«Если исходить из открытых источников, то мама Галкина является еврейкой. Я уверен, что по законодательству Израиля предусмотрено ускоренное получение им гражданства данного государства, если он, конечно, уже его не получил», — приводятся в материале слова Архипова.
Он отметил, что на то же может претендовать Пугачева, поскольку она является женой Галкина.
«Сейчас говорят, что можно быстрее, чем раньше, получить гражданство Израиля. Я полагаю, что ускорение связано как раз с наличием у человека родственников, которые являются евреями», — заключил Архипов.
Напомним, что Пугачева и Галкин вместе с детьми уехали в Израиль в конце февраля. Пока возвращаться в Россию пара не планирует.