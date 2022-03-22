В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+17° в 
USD 104.07EUR 114.78
Войти в почту
45 минут назад

Раскрыт способ получения Пугачевой и Галкиным израильского гражданства

Елена Прошина

Певица Алла Пугачева и комик Максим Галкин могут стать гражданами Израиля ускоренным способом. Об этом в беседе с Teleprogramma.pro заявил адвокат Александр Архипов.

Раскрыт способ получения Пугачевой и Галкиным израильского гражданства
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Если исходить из открытых источников, то мама Галкина является еврейкой. Я уверен, что по законодательству Израиля предусмотрено ускоренное получение им гражданства данного государства, если он, конечно, уже его не получил», — приводятся в материале слова Архипова.

Он отметил, что на то же может претендовать Пугачева, поскольку она является женой Галкина.

«Сейчас говорят, что можно быстрее, чем раньше, получить гражданство Израиля. Я полагаю, что ускорение связано как раз с наличием у человека родственников, которые являются евреями», — заключил Архипов.

Напомним, что Пугачева и Галкин вместе с детьми уехали в Израиль в конце февраля. Пока возвращаться в Россию пара не планирует.

Шоу-бизнес,Максим Галкин,Александр Архипов,Алла Пугачева,
5
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители