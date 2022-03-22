Памела Андерсон вернула в моду прическу из 90-х

Небрежная прическа, которая была особенно популярна в 1990-х годах, вновь вернулись в моду благодаря сериалу «Пэм и Томми» об американской актрисе и модели Памеле Андерсон. Об этом сообщает британская версия журнала Glamour.

Фото: Reuters Reuters

Модные редакторы заявили, что выход картины о Памеле Андерсон и ее возлюбленном, барабанщике Mötley Crüe Томми Ли, спровоцировал рост интереса к любимой прическе манекенщицы — собранным в небрежный пучок волосам с распущенными у лица прядями. Отмечается, что хештег #pamelaandersonhair («прическа Памелы Андерсон» — прим. «Ленты.ру») набрал более шести миллионов просмотров на платформе TikTok.

Согласно материалу, с упомянутой прической появлялись на публике множество знаменитостей. Например, телезвезда Ким Кардашьян собрала волосы для съемок передачи Ellen Show, а поп-исполнительница Дуа Липа дополнила пучок прямой челкой и показала полученный результат в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена).

Помимо названных звезд, фотографиями с подобной прической поделились в соцсетях блогерша Desi Perkins (Дези Перкинс), певица Эбби Робертс (Abby Roberts), фотомодель Алисса Дженей (Alissa Janay), визажистка Даниель Маркан (Danielle Marcan) и другие юзеры.