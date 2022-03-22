Ургант сделал заявление о замене своего шоу на «Первом канале»

Телеведущий Иван Ургант опроверг информацию о планах «Первого канала» отказаться от шоу «Вечерний Ургант». Об этом сообщает «Газета.ру».

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«Экспресс-газета» ранее писала, что шоу Урганта на «Первом» могут заменить развлекательной программой с Гариком Мартиросяном.

Такие слухи появились после того, как шоу Урганта исчезло из эфира.

Представители канала объясняли это переходом на «информационный режим» работы из-за украинского кризиса, сейчас не выходит ни одна из развлекательных программ - от «Модного приговора» до «Вечернего Урганта».

24 февраля Ургант опубликовал пост, в котором выступил против боевых действий на Украине. 11 марта он рассказал, что планирует вернуться в эфир позже.

«Без паники. Отпустили в отпуск, а я возьму и скоро вернусь», - написал ведущий.