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1 час назад

Ургант сделал заявление о замене своего шоу на «Первом канале»

Мария Иванова

Телеведущий Иван Ургант опроверг информацию о планах «Первого канала» отказаться от шоу «Вечерний Ургант». Об этом сообщает «Газета.ру».

Ургант сделал заявление о замене своего шоу на «Первом канале»
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Экспресс-газета» ранее писала, что шоу Урганта на «Первом» могут заменить развлекательной программой с Гариком Мартиросяном.

Такие слухи появились после того, как шоу Урганта исчезло из эфира.

Представители канала объясняли это переходом на «информационный режим» работы из-за украинского кризиса, сейчас не выходит ни одна из развлекательных программ - от «Модного приговора» до «Вечернего Урганта».

24 февраля Ургант опубликовал пост, в котором выступил против боевых действий на Украине. 11 марта он рассказал, что планирует вернуться в эфир позже.

«Без паники. Отпустили в отпуск, а я возьму и скоро вернусь», - написал ведущий.

Как сообщает «Газета.ру», Ургант попросил не верить слухам о закрытии «Вечернего Урганта». Он заявил, что ждет новых выпусков.

Шоу-бизнес,Иван Ургант,Гарик Мартиросян,Первый канал,
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