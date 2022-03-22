Алексей Воробьев рассказал как перенес инсульт

Певец Алексей Воробьев рассказал, как пытался отрицать перенесенный в 2013 году инсульт. На съемках документального фильма о тяжелом испытании для американского телеканала Воробьеву пришлось снова посетить больничные стены.
"Я выжатый приезжал домой и просто рыдал, ведь я долго пытался убедить себя в том, что это вообще не происходило в моей жизни. Ну серьезно, вспоминать о том, что ты валялся парализованный и у тебя еда вываливалась изо рта, да ты еще и не мог разговаривать, такое себе", - цитирует исполнителя "Пятый канал" беседу Воробьева с Марком Андерсоном.
Врачи, по словам Воробьева, не смогли объяснить, почему он смог восстановиться.
"Нам самим интересно, как живет человек, у которого больше половины правой стороны мозга отмерло. Как он может после этого творить, прыгать и петь", - цитирует специалистов он.
Ранее Воробьев рассказал о жизни после инсульта.