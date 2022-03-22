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56 минут назад

Певец Алексей Воробьев — о перенесенном инсульте: еда вываливалась изо рта

Газета.RuГазета.Ru

Певец Алексей Воробьев рассказал, как пытался отрицать перенесенный в 2013 году инсульт. На съемках документального фильма о тяжелом испытании для американского телеканала Воробьеву пришлось снова посетить больничные стены.

Алексей Воробьев рассказал как перенес инсульт
Фото: РИА НовостиРИА Новости

"Я выжатый приезжал домой и просто рыдал, ведь я долго пытался убедить себя в том, что это вообще не происходило в моей жизни. Ну серьезно, вспоминать о том, что ты валялся парализованный и у тебя еда вываливалась изо рта, да ты еще и не мог разговаривать, такое себе", - цитирует исполнителя "Пятый канал" беседу Воробьева с Марком Андерсоном.

Врачи, по словам Воробьева, не смогли объяснить, почему он смог восстановиться.

"Нам самим интересно, как живет человек, у которого больше половины правой стороны мозга отмерло. Как он может после этого творить, прыгать и петь", - цитирует специалистов он.

Ранее Воробьев рассказал о жизни после инсульта.

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