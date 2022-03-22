Краско прокомментировал слухи о своей смерти

«Я как раз выписался из госпиталя после реабилитации, слушаю радио и там объявляют, что я умер! А потом опровержение сразу. А Подражанский ведь даже не извинился передо мной. Может, это такая манера у него - чтобы не забывали, что есть Иван Краско, чтобы шум прошел», - рассказал актер «Комсомольской правде».