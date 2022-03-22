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1 час назад

Краско прокомментировал слухи о своей смерти

Елена Прошина

Не так давно в сети появилась новость о смерти 91-летнего актера Ивана Краско. Новость опубликовал его друг президент благотворительного фонда «Всюду жизнь» Юрий Подражанский. Артист впервые прокомментировал этот слух.

Краско прокомментировал слухи о своей смерти
Фото: РИА НовостиРИА Новости

По словам Краско, он не понимает «какая вжа под хвост попала» Подражанскому и зачем нужно было об этом сообщать.

«Я как раз выписался из госпиталя после реабилитации, слушаю радио и там объявляют, что я умер! А потом опровержение сразу. А Подражанский ведь даже не извинился передо мной. Может, это такая манера у него - чтобы не забывали, что есть Иван Краско, чтобы шум прошел», - рассказал актер «Комсомольской правде».

Краско признался, что не расстроился от появления такой информации и отнесся к слухам с юмором. Народный артист процитировал Марка Твена, который говорил: «слухи о моей смерти несколько преувеличены».

За последнее время Иван Краско пережил немало потрясений. Сначала он заболел коронавирусом, потом пережил микроинсульт, из-за чего его здоровье сильно пошатнулось. Чтобы оправиться от случившегося, Иван Иванович лег в госпиталь на реабилитацию. Как он сам признался, там его буквально поставили на ноги.

Шоу-бизнес,Марк Твен,Иван Краско,
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