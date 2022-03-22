Краско прокомментировал слухи о своей смерти

Не так давно в сети появилась новость о смерти 91-летнего актера Ивана Краско. Новость опубликовал его друг президент благотворительного фонда «Всюду жизнь» Юрий Подражанский. Артист впервые прокомментировал этот слух.
По словам Краско, он не понимает «какая вжа под хвост попала» Подражанскому и зачем нужно было об этом сообщать.
«Я как раз выписался из госпиталя после реабилитации, слушаю радио и там объявляют, что я умер! А потом опровержение сразу. А Подражанский ведь даже не извинился передо мной. Может, это такая манера у него - чтобы не забывали, что есть Иван Краско, чтобы шум прошел», - рассказал актер «Комсомольской правде».
Краско признался, что не расстроился от появления такой информации и отнесся к слухам с юмором. Народный артист процитировал Марка Твена, который говорил: «слухи о моей смерти несколько преувеличены».
За последнее время Иван Краско пережил немало потрясений. Сначала он заболел коронавирусом, потом пережил микроинсульт, из-за чего его здоровье сильно пошатнулось. Чтобы оправиться от случившегося, Иван Иванович лег в госпиталь на реабилитацию. Как он сам признался, там его буквально поставили на ноги.