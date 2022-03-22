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1 час назад

DJ Грув назвал лучших диджеев мира

Москва24Москва24

Российский DJ Грув (Евгений Рудин) назвал лучших диджеев мира.

Лучшие диджеи мира по версии DJ Грува
Фото: Агентство "Москва"Агентство "Москва"

Об этом сообщает News.ru.

В рейтинг попали Mixmaster Mike (Майкл Шварц, США), известный за работу с Beastie Boys, QBert (Ричард Квитвис, США), награжденный званием лучшего диджея США в 2010 году.

Также Грув отметил Владимира Фонарев (Россия), DJ Fresh (Дэниель Стейн, Великобритания) и дуэт Block&Crown (Нидерланды).

"Block&Crown – один из самых мощных артистов в стиле house. DJ Fresh – британский драм-н-бейс музыкальный продюсер и диджей, один из основателей Bad Company. Block&Crown – два DJ-производителя из Нидерландов. Они работали вместе под различными псевдонимами в течение нескольких лет, после чего объединились и организовали Block&Crown", – отметил Грув.

Шоу-бизнес,Евгений Рудин,Владимир Фонарев,
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