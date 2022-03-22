Лучшие диджеи мира по версии DJ Грува

"Block&Crown – один из самых мощных артистов в стиле house. DJ Fresh – британский драм-н-бейс музыкальный продюсер и диджей, один из основателей Bad Company. Block&Crown – два DJ-производителя из Нидерландов. Они работали вместе под различными псевдонимами в течение нескольких лет, после чего объединились и организовали Block&Crown", – отметил Грув.