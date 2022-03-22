Лобода оценила попадание в список неугодных звезд на Украине

«Я знаю, что сегодня все чаще появляются всевозможные "списки", в которых людей снова пытаются разделить по принципу "достаточно ли ты хорош, чтобы быть патриотом". Так вот я вам скажу: мне плевать на ваши списки! Рада, что у вас есть время этим заниматься… А я пойду потрачу еще пару миллионов гривен на закупку памперсов и смесей для умирающих с голоду детей!» - написала звезда.