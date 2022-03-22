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14 минут назад

Лобода оценила попадание в список неугодных звезд на Украине

Елена Прошина

Певица Светлана Лобода резко отреагировала на новость о том, что вошла в список неугодных звезд для выступления на Украине. По словам певицы, ее сейчас мало волнуют подобные списки.

Лобода оценила попадание в список неугодных звезд на Украине
Фото: РИА НовостиРИА Новости

В своем Telegram-канале артистка сообщила, что сейчас находится в Латвии и занимается волонтерством. По ее словам, ее офис уже переквалифицировался в волонтерский штаб, а сама Лобода лично покупает средства первой необходимости для украинцев.

«Я знаю, что сегодня все чаще появляются всевозможные "списки", в которых людей снова пытаются разделить по принципу "достаточно ли ты хорош, чтобы быть патриотом". Так вот я вам скажу: мне плевать на ваши списки! Рада, что у вас есть время этим заниматься… А я пойду потрачу еще пару миллионов гривен на закупку памперсов и смесей для умирающих с голоду детей!» - написала звезда.

Напомним, что на Украине появился список нежелательных звезд для будущих выступлений в стране. Кроме Светланы Лободы в него также попали: Ольга Бузова, Дима Билан, Ксения Бородина, Регина Тодоренко.

Кроме того, украинские власти планируют лишить государственных наград звезд, которые промолчали или наоборот поддержали спецоперацию РФ. В черном списке оказались: Ани Лорак, Светлана Лобода, Таисия Повалий, Филипп Киркоров, Николай Басков, Игорь Крутой, Василий Герелло и Владимир Бортко.

Шоу-бизнес,Таисия Повалий,Регина Тодоренко,Василий Герелло,Владимир Бортко,Светлана Лобода,Дима Билан,Ксения Бородина,Николай Басков,Ольга Бузова,Филипп Киркоров,Игорь Крутой,
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