Рецепт постных блинов от актрисы Наталии Антоновой

«Я люблю блинчики. Но что есть постный рецепт, слышу впервые. Спасибо огромное. Как раз вовремя. Обязательно испеку. Спасибо », «Завтра попробую испечь блины постные, спасибо за рецепт », «Прекрасный рецепт, Наталия, спасибо Вам огромное за сытные блины!», «Ого, интересный вариант, буду пробовать», — комментируют подписчики.

В 1996 году знаменитость вышла замуж за актера Александра Вершинина. У пары родился сын Артем. Когда мальчику было пять лет, артистка развелась с отцом ребенка. Первенец Наталии Антоновой пошел по стопам звездных родителей.В 2005 году актриса вышла замуж за Николая Семенова. У супруга звезды тоже есть сын от предыдущего брака, которого зовут Антон. В 2005 году Наталия родила мужу еще одного мальчика. Его назвали Никитой. В 2007 году у семейной пары появился второй совместный ребенок — и снова сын — Максим. В 2018 году актриса вновь стала мамой. Однако звезда потеряла малыша . Мальчик Коля родился недоношенным, прожил всего два месяца и умер от остановки сердца. Наталия Антонова тяжело это переживала.