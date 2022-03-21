Бритни Спирс решила вернуться на сцену после шестилетнего перерыва

Известная американская певица Бритни Спирс готовится к громкому возвращению на эстраду. Артистка приступила к записи новых песен.
Спирс уже поручила команде найти новых сотрудников для создания музыкальных произведений. Среди них оказался Клод Келли, который уже работал вместе с ней над выпуском альбома в 2008 году. В планах у артистки ограничиться созданием пары композиций, о новом альбоме Спирс пока что не задумывалась.
«Она пережила невероятно трудные несколько лет, но в глубине души она любит создавать музыку и выступать, поэтому появление новых песен действительно может помочь ей начать другую жизнь», — рассказал инсайдер изданию The Sun.
Спирс объясняла свой отказ создавать новую музыку тем, что таким образом она показывала протест отцу. Артистка находилась под его опекой с 2008 года. Лишь в ноябре 2021 года артистка смогла добиться ее прекращения.