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24 минуты назад

Бритни Спирс решила вернуться на сцену после шестилетнего перерыва

Слово и ДелоСлово и Дело

Известная американская певица Бритни Спирс готовится к громкому возвращению на эстраду. Артистка приступила к записи новых песен.

Бритни Спирс решила вернуться на сцену после шестилетнего перерыва
Фото: ReutersReuters

Спирс уже поручила команде найти новых сотрудников для создания музыкальных произведений. Среди них оказался Клод Келли, который уже работал вместе с ней над выпуском альбома в 2008 году. В планах у артистки ограничиться созданием пары композиций, о новом альбоме Спирс пока что не задумывалась.

«Она пережила невероятно трудные несколько лет, но в глубине души она любит создавать музыку и выступать, поэтому появление новых песен действительно может помочь ей начать другую жизнь», — рассказал инсайдер изданию The Sun.

Спирс объясняла свой отказ создавать новую музыку тем, что таким образом она показывала протест отцу. Артистка находилась под его опекой с 2008 года. Лишь в ноябре 2021 года артистка смогла добиться ее прекращения.

Шоу-бизнес,Клод Келли,Бритни Спирс,
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