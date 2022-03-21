Бритни Спирс решила вернуться на сцену после шестилетнего перерыва

Спирс уже поручила команде найти новых сотрудников для создания музыкальных произведений. Среди них оказался Клод Келли, который уже работал вместе с ней над выпуском альбома в 2008 году. В планах у артистки ограничиться созданием пары композиций, о новом альбоме Спирс пока что не задумывалась.