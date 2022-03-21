Певица Клава Кока (Клавдия Высокова) улетела из России в Казахстан и отметилась там на прогулке. Как сообщает Teleprogramma.pro, исполнительница остановилась в Алмате, где периодически дает концерты.

В своих соцсетях Кока показывает, что в свободное время гуляет, изучая достопримечательности. На одном из снимков она позировала на улице Алматы, радостно подпрыгивая на фоне красивых зданий.

«После концерта дышим воздухом», — подписала фото певица, не уточняя, когда собирается вернуться в Москву.