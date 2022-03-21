Киркоров напугал беременную Тодоренко на шоу «Маска»

Певец Филипп Киркоров эмоционально высказался в ходе записи нового выпуска шоу «Маска», чем напугал свою коллегу по председательству в жюри Регину Тодоренко. Во время эфира на телеканале НТВ он закричал в попытках переспорить коллег, которые пытались отгадать, кто выступал в костюме Пончика.

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В ходе записи Тимур Родригез предположил, что за маской персонажа мультфильма стоит Ирина Понаровская. Киркоров не согласился и закричал на весь зал, что коллега ошибается.

«Успокойся, какая Понаровская? Ты представляешь Понаровскую в костюме Пончика? Ну опять то же самое! Ну е-мое!», — раскричался поп-исполнитель.

Председателя жюри начали успокаивать, однако крики испугали Тодоренко, которая вскочила со своего места. Этот момент напугал зрителей — ведь телеведущая уже объявила о своей беременности. Вскоре ее коллеги смогли успокоиться, и Регина заняла свое место.