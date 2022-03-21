В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+9° в 
USD 103.95EUR 114.40
Войти в почту
14 минут назад

Киркоров напугал беременную Тодоренко на шоу «Маска»

Елена Прошина

Певец Филипп Киркоров эмоционально высказался в ходе записи нового выпуска шоу «Маска», чем напугал свою коллегу по председательству в жюри Регину Тодоренко. Во время эфира на телеканале НТВ он закричал в попытках переспорить коллег, которые пытались отгадать, кто выступал в костюме Пончика.

Киркоров напугал беременную Тодоренко на шоу «Маска»
Фото: РИА НовостиРИА Новости

В ходе записи Тимур Родригез предположил, что за маской персонажа мультфильма стоит Ирина Понаровская. Киркоров не согласился и закричал на весь зал, что коллега ошибается.

«Успокойся, какая Понаровская? Ты представляешь Понаровскую в костюме Пончика? Ну опять то же самое! Ну е-мое!», — раскричался поп-исполнитель.

Председателя жюри начали успокаивать, однако крики испугали Тодоренко, которая вскочила со своего места. Этот момент напугал зрителей — ведь телеведущая уже объявила о своей беременности. Вскоре ее коллеги смогли успокоиться, и Регина заняла свое место.

Очередной выпуск «Маски» завершился уходом из проекта Осьминога. В костюме пряталась известная исполнительница Наталья Подольская.

Шоу-бизнес,Регина Тодоренко,Ирина Понаровская,Тимур Родригез,Наталья Подольская,Филипп Киркоров,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители