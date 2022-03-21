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9 минут назад

Внук Пугачевой отказался покинуть Россию вслед за певицей

Елена Прошина

Внук певицы Аллы Пугачевой Никита Пресняков отказался уезжать за границу по примеру своей звездной бабушки и ее супруга Максима Галкина, сообщает радиостанция «Комсомольская правда».

Внук Пугачевой отказался покинуть Россию вслед за певицей
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Судя по соцсетям молодого человека, он прекрасно чувствует себя в России. Никита отдыхает в Сочи, где катается на сноуборде и выкладывает в сеть ролики с прыжками на снежных трамплинах.

«Мы попали на дикую, не тронутую местность, где ты не едешь, а паришь. Это был один из лучших дней в моей жизни!» — написал Пресняков.

Два дня назад наследник знаменитой династии поделился с поклонниками радостью по поводу поездки в Сочи, который, как выяснилось, он очень любит за подходящую атмосферу для «бордера и скейтера». В курортном городе музыкант отдыхает в компании жены и друзей.

Пугачева и Галкин в конце февраля вместе с детьми Лизой и Гарри отправились в Израиль, чтобы, как они заявили, отдохнуть и поправить здоровье.

Напомним, российская певица Нюша пополнила список знаменитостей, которые на фоне тревожной ситуации в стране покинули Россию.

31-летняя исполнительница объяснила поклонникам, что такое решение связано с работой мужа, бизнесмена Игоря Сивова, который постоянно ездит по загранкомандировкам. Сейчас это проще делать, живя за рубежом.

Часть поклонников поддержала исполнительницу и пожелала ей с мужем и детьми успешно адаптироваться на новом месте. Другие разочаровались решением певицы, назвав ее отъезд бегством.

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